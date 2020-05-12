Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".
Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.
Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал "Незыгарь".
Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.
Лента новостей
Севиль Микаилова: Азербайджан в авангарде глобальной борьбы с коронавирусом и предлагает свой опыт международному сообществу (ВИДЕО)
Эльхан Алескеров: Президент Ильхам Алиев подал мировому сообществу пример того, как можно и нужно работать в условиях пандемии
Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО)
Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте (ФОТО)
FAO в Азербайджане: Несмотря на трудности в период пандемии, мы продолжаем оказывать поддержку фермерам
Индия в рамках борьбы с коронавирусом сняла ограничения на экспорт гидроксихлорохина и парацетамола в Узбекистан
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Азербайджанского института теологии
Сотрудничество деда армянского премьера с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт