В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

Еще 61 пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 685. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 2 685 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.