Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 18 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 0.55 мск, в Домодедово девять рейсов отменено, а два — задержано.

Кроме того, во Внуково отменено шесть вылетов.

При этом в Шереметьево отменен лишь один рейс.

Информации о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.