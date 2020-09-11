Кабмин РФ утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проект протокола о внесении изменений в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%", - отметили в пресс-службе, напомнив, что пересмотр соответствующих договоренностей с другими странами ведется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. При этом предусмотрен ряд исключений, при которых в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим со ставкой налога 5%.

"Минфину поручено провести переговоры с мальтийской стороной и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения", - говорится в сообщении.