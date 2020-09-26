В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 17, общее число умерших в городе достигло 5 146. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве за прошедшие сутки скончались 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 146 человек, у которых был подтвержден коронавирус.