Павильон с пиротехникой загорелся в Ростове-на-Дону
Павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Ростовской области в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Ростов-на-Дону, рынок Классик, в 6:30 по московскому времени произошло загорание двухэтажного торгового павильона на площади 200 кв. метров", – говорится в сообщении.
Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров.
Пожарные работают по повышенному рангу, к тушению привлечены 36 человек, 12 единиц техники.
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