Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых приветствовал договоренности сторон об урегулировании на киргизско-таджикской границе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в субботу в сообщении МИД РФ по итогам телефонных переговоров.
"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном", - сообщается на сайте российского дипведомства.
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