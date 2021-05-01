Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых приветствовал договоренности сторон об урегулировании на киргизско-таджикской границе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в субботу в сообщении МИД РФ по итогам телефонных переговоров.

"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном", - сообщается на сайте российского дипведомства.