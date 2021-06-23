Герасимов заявил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире. Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3", - сказал он, отметив, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась.

Начальник Генштаба ВС РФ также добавил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США. "Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает", - отметил он.

По словам Герасимова, продление СНВ-3 создает условия для продолжения диалога о будущем механизме контроля над ядерными вооружениями с учетом новых факторов, определяющих стратегическую стабильность. "Одним из таких факторов является создание перспективных вооружений, в первую очередь высокоточного, гиперзвукового и кинетического оружия, а также ударных беспилотных систем, что размывает грани между потенциалами ядерных и неядерных вооружений", - пояснил он.