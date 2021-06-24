Вертолет Росгвардии разбился под Петербургом

Вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате авиационного происшествия [вертолет] упал в Ленинградской области. Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли", - сказали в пресс-службе Росгвардии.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали.