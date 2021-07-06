Две российские авиакомпании получили допуски на рейсы в Баку и в Гянджу

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало пяти авиакомпаниям допуски на совершение рейсов в Азербайджан, Египет, на Кубу и в Испанию. Соответствующий приказ Росавиации от 5 июля подписан руководителем Александром Нерадько, передает Trend со ссылкой на "Коммерсантъ".

В Азербайджан – в Баку и Гянджу – вылеты могут совершать авиакомпании S7 и «Северный ветер» по 3 и по 7 раз в неделю соответсвенно. В Египет (Каир) 7 раз в неделю может летать компания «Северный ветер». Допуск к полетам на Кубу (в город Варадеро) получили две компании – «Роял Флайт» (2 раза в неделю) и «Икар» (7 раз в неделю). В испанский город Барселона может отправлять 2 раза в неделю рейсы «Азур Эйр», в Пальма-де-Майорка – «Азур Эйр» по два раза в неделю.