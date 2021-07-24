Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдовой
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдовой. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва - Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдова по маршруту Москва - Кишинев с частотой три рейса в неделю", - говорится в сообщении.
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