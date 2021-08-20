Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb запланирован в ночь на 21 августа
Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур, по предварительным данным, запланирован на 02:18 (GMT+4) 21 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии №35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:22 по московскому времени", - говорится в сообщении.
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