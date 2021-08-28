На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывных устройств
Пассажирский Airbus A320, об угрозе взрыва на борту которого сообщили неизвестные, после проверки вылетел из аэропорта Домодедово в Геленджик. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Пассажирский самолет Москва - Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил ТАСС, что неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик перед вылетом из аэропорта Домодедово. Рейс должен был вылететь в 11:25 мск, но из-за проверки был задержан.
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