На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывных устройств

Пассажирский Airbus A320, об угрозе взрыва на борту которого сообщили неизвестные, после проверки вылетел из аэропорта Домодедово в Геленджик. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пассажирский самолет Москва - Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик перед вылетом из аэропорта Домодедово. Рейс должен был вылететь в 11:25 мск, но из-за проверки был задержан.