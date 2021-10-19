В России за сутки зарегистрировали 1 015 смертей из-за коронавируса
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 015 против 998 днем ранее, до 225 325. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,8%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 426, до 7 040 481.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,3% от общего числа заразившихся.
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