В России борца с коррупцией задержали при получении взятки

Следователи Амурской области задержали главу регионального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России при получении взятки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, сообщается на сайте областного Следственного комитета (СК).

Как установило следствие, 29 октября борец с коррупцией получил от руководителя коммерческой организации 300 тысяч рублей на одной из парковок Благовещенска. Полученная взятка была частью общей суммы в размере 1,2 миллиона рублей. Ее планировалось передать российскому полицейскому за содействие в урегулировании спора между организацией, как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком.

Возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.