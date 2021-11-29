Новак заявил, что Россия обеспечена нефтью на 30 лет

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - отметил он.

По словам Новака, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. "Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", - подчеркнул он.

Новак сообщил, что основным направлением для роста экспорта останется Азия. Например, экспорт нефти в Китай за последние 10 лет вырос в шесть раз. Увеличивается и экспорт газа, в конце ноября 2021 года его объем достиг 13,4 млрд куб. м с начала года.

По его словам, Россия имеет возможность наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц до мая 2022 года в рамках соглашения ОПЕК+, никаких проблем с этим у компаний нет.

"Я не вижу проблем, компании наши все подтверждают, что на те уровни, которые были до сокращения, готовы выйти. Если мы будем повышать также по 400 тыс. баррелей, то мы к маю должны будем выйти на те уровни, которые были до сокращения", - сказал он.

Ранее ряд экспертов выражали сомнение в возможности России увеличить добычу нефти в рамках квоты ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи на январь на встрече 1-2 декабря. До сих пор большинство государств альянса высказывалось за то, чтобы сохранить темпы возобновления добычи на 400 тыс. баррелей в сутки и в январе, и даже в феврале. В ОПЕК+ ожидают сезонного замедления спроса в зимний период и даже переизбыток предложения нефти в I квартале 2022 года на фоне новых локдаунов из-за коронавируса.