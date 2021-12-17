Лукойл: Сделка ОПЕК+ будет работать в ближайшие 20 лет

Соглашение стран ОПЕК+, по которому страны - участницы регулируют добычу нефти, будет работать в ближайшие 20 лет. Об этом сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сделка ОПЕК+ будет нужна при всех сценариях развития рынка нефти. Я считаю, что это, по крайней мере, на ближайшие 20 лет", - сказал он.

По его мнению, ОПЕК+ продолжит в феврале наращивать добычу нефти заданными темпами, то есть на 400 тыс. б/с.