Лукойл: Сделка ОПЕК+ будет работать в ближайшие 20 лет
Соглашение стран ОПЕК+, по которому страны - участницы регулируют добычу нефти, будет работать в ближайшие 20 лет. Об этом сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сделка ОПЕК+ будет нужна при всех сценариях развития рынка нефти. Я считаю, что это, по крайней мере, на ближайшие 20 лет", - сказал он.
По его мнению, ОПЕК+ продолжит в феврале наращивать добычу нефти заданными темпами, то есть на 400 тыс. б/с.
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