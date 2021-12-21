Судно с людьми перевернулось под Астраханью, погиб один человек

В Камызякском районе Астраханской области перевернулось маломерное судно "Казанка", которое находилось в районе села Раздор на реке Большая Черная, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщили в региональном главке МЧС, инцидент произошел около полуночи 21 декабря. На борту находились трое человек, двое сумели спастись и добрались до берега.

"По предварительным данным, один человек утонул", - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.