В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса

Тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, зарегистрирована в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ФМБА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта", а также различать их за полтора часа.

Набор реагентов разработан по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике.