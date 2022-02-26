ВС РФ получили приказ о наступлении на Украину на всех направлениях

Вооруженные силы России получили приказ развивать наступление на всех направлениях, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков.