Пять человек пострадали при крушении вертолета в России

Число пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в Якутии увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"По предварительной информации, в вертолете, который совершил жесткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих пострадавших.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, отметили в ведомстве.

Вертолет Ми-8, принадлежащий "Полярным авиалиниям" и задействованный в тушении лесных пожаров, в среду совершил жесткую посадку в Якутии. Для оказания помощи в район был направлен борт Ан-26.

"Сегодня вертолет местной авиакомпании, работавший на передислокации лесопожарных групп с пожара на пожар в Алданском лесничестве, совершил жесткую посадку. Пострадали три человека, погибших нет. За ними уже вылетели два вертолета. Сейчас проводится разрубка площадки для их посадки", - сообщил ранее замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

По данным ведомства, на борту вертолета находились 23 человека, включая трех членов экипажа, летчика-наблюдателя и 19 работников Парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), погибших и тяжело пострадавших среди них нет.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) "Интерфаксу" сообщили, что вертолет Ми-8 направлялся из поселка Усть-Майского в Алданский район и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.