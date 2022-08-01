За неделю заболеваемость ковидом в России увеличилась на 67,6%

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 32,3%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число госпитализаций увеличилось в 68 регионах, заболеваемость выросла в 74, следует из данных штаба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 824, летальных исходов из-за ковида - на 36. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 498 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 18 612 543 и 382 469 соответственно.

Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 6 077 против 6 056 днем ранее, до 17 981 475.

За сутки в России госпитализировали 836 заболевших ковидом (982 днем ранее, снижение на 14,9%). Количество госпитализаций уменьшилось в 47 регионах и увеличилось в 25, еще в 13 ситуация не изменилась.