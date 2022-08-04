Россия может переориентировать 7 млн тонн металлургических грузов на восток

БАКУ /Trend/ - Поставки порядка 7 миллионов тонн металлургических грузов могут переориентировать на восточное направление. При этом количества портов в России, способных принимать суда с большой грузоподъемностью, недостаточно для обеспечения нужд металлургических предприятий, говорится в подготовленном минпромторгом РФ проекте стратегии развития металлургической промышленности страны до 2030 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на ТАСС.

Авторы стратегии подчеркивают, что развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока необходимо для перевалки металлургической продукции. "Действующая инфраструктура не позволяет эффективно регулировать грузооборот в целях гибкого реагирования на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и металлов", - отмечается в документе.

В стратегии также отмечается необходимость развития новых и усиления действующих магистралей, в частности, в направлениях Новороссийска, Туапсе, Северного морского пути.

Ведомство в стратегии подчеркивает необходимость стабильной тарифной политики в отношении контейнерных перевозок. Минпромторг выступает за предоставление металлургическим предприятиям скидок к железнодорожному тарифу на перевозку в контейнерах, а также отказ от индексации тарифов на контейнеры выше параметров "инфляция минус".