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Погиб глава совета директоров "Лукойла"

Россия Материалы 1 сентября 2022 11:00 (UTC +04:00)
Погиб глава совета директоров "Лукойла"

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Мужчина выпал из окна Центральной клинической больницы на западе Москвы, он погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах, передает передает Trend

"Инцидент произошел около 07:00 в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным СМИ, из окна больницы выпал председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов, который проходил там курс лечения.

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