VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн

VK продает игровое подразделение My.Games управляющему партнеру венчурного фонда Leta Capital Александру Чачава за $642 млн. VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play, говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"VK сообщает о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании My.Games Александру Чачава, управляющему партнеру Leta Capital. Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Стоимость сделки составила $642 млн", - отмечается в сообщении.

Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать My.Games, отмечается в сообщении. В компании уточнили, что VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.