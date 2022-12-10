Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки

Пакетный характер зерновой сделки был подтвержден в ходе состоявшихся 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в ведомстве.

"Отмечалось, что полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки", - указали в МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что "консультации подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонней координации и конструктивного сотрудничества" на площадке ООН с опорой на ее Устав.