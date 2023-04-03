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Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 30

Россия Материалы 3 апреля 2023 01:05 (UTC +04:00)
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 30

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Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минздрава России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Еще 6 пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства пояснили, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Еще 24 человека, среди которых есть подросток, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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