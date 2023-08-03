ВВП России в первом полугодия вырос на 1,4%

БАКУ /Trend/ - ВВП России в первом полугодии 2023 года вырос на 1,4% годовых, свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ, передает Trend.

Сообщается, что в июне 2023 года рост ВВП составил 5,3% годовых, после роста в 5,4% в мае. За второй квартал 2023 года ВВП России вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом, но в первом квартале было снижение на 1,8%.

Прогнозы на будущее указывают на ожидаемый рост ВВП на уровне 1,2% в текущем году и 2% в 2024 году, а инфляция прогнозируется на уровне 5,3% в текущем году.