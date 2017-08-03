БАКУ /Trend/ - В Стамбуле откроется крупнейший международный исламский университет, пишут в четверг турецкие СМИ.

Ожидается, что он начнет функционировать уже к концу 2019 - началу 2020 года.

Обучение в исламском университете будет проводиться на арабском, турецком и английском языках.

Также в университете будет создан центр по идеологической борьбе с радикальными исламскими течениями.

Как сообщается, по предварительным данным, ректором международного исламского университета ожидается назначение вышедшего недавно на пенсию экс-министра Турции по религиозным вопросам Мехмета Гермеза.

Отметим, что правительство Турции в 2015 году объявило о намерении открыть крупнейший исламский университет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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