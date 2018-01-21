Анкара и Париж обсудили операцию в Африне

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Согласно информации, стороны обсудили операцию ВС Турции по очистке сирийского района Африн от террористов PYD (сирийское крыло РПК).

Кроме того, глава МИД Турции накануне обсудил операцию «Оливковая ветвь» в Африне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

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