В рамках операции «Оливковая ветвь» освобождены 75 населенных пунктов

20 февраля 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции освободили от террористов PYD и YPG в рамках проводимой в сирийском Африне операции «Оливковая ветвь» 75 населенных пунктов, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военный источник.

Сегодня утром были освобождены пять населенных пунктов.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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