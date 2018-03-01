В Африне произошла перестрелка между ВС Турции и террористами

1 марта 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки между ВС Турции и терростами в сельской местности Африна были раненые и погибшие, сообщают турецкие СМИ.

Раненые солдаты были эвакуированы из региона и доставлены в больницы турецкой области Хатай.

Перестрелки в регионе продолжаются.

Турецкие истребители, вертолеты Т-129 (Аtak) стреляют по пунктам отступления террористов.

Сообщается также об убийстве большего количества террористов.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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Azernews Newspaper
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