Минобороны Турции обнародовало число погибших турецких военных за все время операции «Оливковая ветвь»

БАКУ /Trend/ - За все время проведения военной операции «Оливковая ветвь», турецкие ВС потеряли 41-го военнослужащего, сказал министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Министр отметил, что число погибших со стороны Свободной сирийской армии (ССА) составило 116 человек.

Джаникли отметил, что за все время проведения операции «Оливковая ветвь» от террористов освобождено 615 квадратных километров территорий.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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