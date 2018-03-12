Турция оказала финансовую помощь нуждающимся странам на сумму свыше $14 млрд – премьер-министр

12 марта 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние два года (2016-2017) Турция оказала финансовую помощь нуждающимся странам в размере 14,5 миллиарда долларов, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, по итогам 2016 года Турция оказала финансовую помощь нуждающимся странам в размере 6,5 миллиарда долларов, а в 2017 году на 8 миллиардов долларов.

Премьер-министр отметил, что в текущем году Турция увеличит финансовую поддержку нуждающимся странам.

Отметим, что по итогам 2015 года Турция оказала финансовую поддержку нуждающимся странам в размере 3,9 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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