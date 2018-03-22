В Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц

22 марта 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Орду на севере Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

Сообщается, что спасателям удалось полностью эвакуировать людей из больницы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ведутся работы по локализации пожара. О причинах, приведших к возгоранию, не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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