В Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц

БАКУ /Trend/ - В провинции Орду на севере Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

Сообщается, что спасателям удалось полностью эвакуировать людей из больницы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ведутся работы по локализации пожара. О причинах, приведших к возгоранию, не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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