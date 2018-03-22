В Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц

БАКУ /Trend/ - В провинции Орду на севере Турции вспыхнул пожар в одной из городских больниц, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.
Сообщается, что спасателям удалось полностью эвакуировать людей из больницы.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ведутся работы по локализации пожара. О причинах, приведших к возгоранию, не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.