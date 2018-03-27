МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов

27 марта 2018 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Турции накануне были ликвидированы 23 члена этой организации. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, распространенном во вторник.

Согласно информации, только в провинции Хатай на юге страны были ликвидированы 11 членов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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