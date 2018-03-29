ДТП в Турции - свыше 20 раненных

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получили ранения 21 человек, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.
Все пострадавшие являются гражданами Турции.
Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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