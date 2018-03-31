Размещение французского военного контингента в Сирии будет приравнено к оккупации – минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что в регионе более нет угрозы со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), размещение французского военного контингента в Сирии утратило смысл и будет приравнено к оккупации, сказал министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают в субботу турецкие СМИ.



По словам Джаникли, также нет никакой необходимости для нахождения американского военного контингента в Сирии. Говоря о проведении военной операции «Оливковая ветвь» Джаникли отметил, что эта операция проводится в рамкам закона.

Отметим что ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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