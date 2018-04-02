Военная операция в Африне продолжается – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Военная операция в Африне продолжается и будет проводиться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, ВС Турции с начала военной операции «Оливковая ветвь» уничтожили 3872 террориста.

Эрдоган также отметил, что Турция в любой момент может начать новую военную операцию в Сирии.

Президент сказал, что цель военной операции «Оливковая ветвь» - террористы.

Отметим что сегодня ВВС Турции провели военную операцию по ликвидации террористов PYD/YPG, которые после освобождения сирийского района Африн скрываются в горах.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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