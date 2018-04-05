Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией

5 апреля 2018 14:39 (UTC+04:00)

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил об усилении военной группировки возле границ с Турцией – на острова в Эгейском море в район Эвроса будут направлены 7 тысяч военнослужащих, передает РИА Новости.

"Учитывая условия, мы постоянно переводим персонал в Эгейское море и Эврос. Уже в течение следующих нескольких дней 3,5 тысячи человек будут отправлены на острова, а еще 3,5 человек постоянного персонала и призывников будут переведены в Эврос", — сказал Камменос на встрече с военнослужащими во время посещения острова Икария в Эгейском море.

"Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем (помощи) от союзников или друзей", — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.

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