Турция и Казахстан обсудят стратегическое партнерство

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов совершит официальный визит в Турцию 18-20 апреля 2018 года. Об этом Trend сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции.

“В рамках визита Абдрахманова, 19 апреля 2018 года в Анкаре состоится четвертое заседание Совместной турецко-казахстанской группы стратегического планирования, с участием делегаций министерств иностранных дел, а также встреча с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу”, - сообщил источник.

Абдрахманов также примет участие в ряде других встреч на высоком уровне, для обсуждения важных, для двустороннего сотрудничества, вопросов.

В ходе двусторонних встреч также будут обсуждены подробности ожидаемого весной 2018 года визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию.

В рамках визита Назарбаева в Турции состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, где стороны обсудят состояние двусторонних отношений и важные аспекты региональной политики.

(Авторы: Руфиз Хафизоглу. Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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