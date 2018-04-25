В Турции задержаны 14 членов террористической организации

25 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержаны 14 членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C), которые планировали осуществить провокации в ходе запланированных первомайских шествий. Об этом в среду пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что все члены DHKP-C являются гражданами Турции.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ведутся работы по задержанию еще шести террористов.
Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C принимали также активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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