Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган

25 апреля 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, вопрос решения нагорно-карабахского конфликта является для Турции вопросом национальным.

Он также отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются во всех направлениях.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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