Премьер Турции уверен в полной победе правящей партии на выборах

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил уверенность правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в полной победе на парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, 24 июня народ Турции преподаст достойный урок оппозиции, которая не отвечает интересам народа.

«ПСР всегда защищала интересы народа, и это всегда приносило свои плоды», - сказал премьер.

Он также отметил, что после выборов Турция станет еще более сильной страной.

В Турции 24 июня пройдут президентские и парламентские выборы.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.