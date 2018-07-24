Минобороны Турции об отказе на платной основе от прохождения воинской службы

24 июля 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полный отказ на платной основе от прохождения воинской службы неприемлем. Об этом сказал министр национальной обороны Хулуcи Акар, пишут во вторник турецкие СМИ.

"Несмотря на то, что этот вопрос стоит на повестке дня, правительство не рассматривает полный отказ на платной основе от прохождения воинской службы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, ожидается, что граждане Турции, рожденные до 31 декабря 1993 года, заплатив 20 тысяч лир, смогут отказаться от прохождения воинской службы. Однако при этом граждане обязательно должны будут отслужить 21 день.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос отказа от прохождения воинской службы на платной основе будет вынесен на повестку дня после выборов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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