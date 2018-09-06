БАКУ /Trend/ - Турция протестировала отечественный вертолет T625. Об этом написал в соцсети Twitter генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир.

Демир отметил, что вертолёт T625 полностью разработан на основе отечественной технологии.

По его словам, в дальнейшем начнётся серийное производство этого вертолёта.

Отметим, что доля отечественного производства в турецкой оборонной промышленности составляет 60 процентов.

За последние 16 лет Турция смогла снизить свою зависимость от импорта продукции оборонной промышленности с 80 до 40 процентов.

Цель Турции – довести к 2023 году долю производства национальной оборонной промышленности как минимум до 80 процентов

Турция также экспортирует свою продукцию оборонпрома в ряд стран мира.

В настоящее время этот экспорт превышает 160 миллиардов долларов.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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