Генштаб Турции заявил о ликвидации двух складов боеприпасов РПК

14 сентября 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операций против террористической организации РПК в турецкой провинции Тунджели уничтожены два принадлежащих террористам склада с боеприпасами, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ВС Турции проводят операции в провинции Тунджели для ликвидации террористов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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