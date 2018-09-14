Генштаб Турции заявил о ликвидации двух складов боеприпасов РПК

БАКУ /Trend/ - В рамках операций против террористической организации РПК в турецкой провинции Тунджели уничтожены два принадлежащих террористам склада с боеприпасами, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ВС Турции проводят операции в провинции Тунджели для ликвидации террористов РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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