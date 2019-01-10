Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл в Венесуэлу

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл принять участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В аэропорту имени Симона Боливара вице-президента Октая встретил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес.

Октай отметил, что прибыл в Венесуэлу для участия в церемонии инаугурации президента Мадуро.

(Автор: Турал Туран)

Твиттер: @TURALTTTURAN

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