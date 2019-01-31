В Стамбуле конфискованы более 800 килограммов героина

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле конфискованы 850 килограммов героина, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что крупная партия героина была конфискована в ходе спецоперации, проведенной полицией Стамбула.

В рамках операции задержаны два человека, имена которых не разглашаются.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что в 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Напомним, что ранее МВД Турции сообщило, что в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина. Также были конфискованы 16, 802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.