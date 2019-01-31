Азербайджан самый надежный партнер и близкий друг Турции – опрос

31 января 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан самый надежный партнер, близкий друг и братская страна для Турции. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на итоги опроса исследовательского центра «Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA)».

Согласно итогам опроса 63,6 процента турецкого населения считает Азербайджан самым надежным партнером и близким другом Турции.

В опросе отмечается, что 81,9 процента населения Турции считают США реальной и наиболее опасной угрозой для своей страны.

«В то же время, 58,7 процента населения Турции выступают за партнерство с НАТО», - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что опасность террора, и решение таких проблем как инфляция турецкой лиры и безработица больше всего интересовала граждан Турции в 2018 году.

«Больше всего граждане Турции доверяют жандармерии», - говорится в отчете.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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